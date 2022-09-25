Polonya grubunu galibiyetle tamamladı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup son maçında Polonya, deplasmanda Galler'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Polonya grubunu galibiyetle tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2022 23:48
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Polonya, deplasmanda Galler'e konuk oldu.

Cardiff City Stadı'nda oynanan maçı Polonya 1-0 kazandı ve grubunu 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmada Polonya'ya galibiyeti getiren tek golü 58. dakikada Swiderski kaydetti.

Bu sonuçla Polonya 7 puanla 3. sırada grup maçlarını tamalarken Galler ise 1 puanda kaldı ve B Ligi'ne düştü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ