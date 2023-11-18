Polonya elendi, Çekya EURO 2024 biletini kaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri E grubu karşılaşmasında Polonya ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grup maçlarını tamamlayan Polonya'nın EURO 2024'e katılma şansı kalmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Polonya elendi, Çekya EURO 2024 biletini kaptı
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18 Kasım 2023 00:40
Avrupa Şampiyonası Elemeleri E grubu karşılaşmasında Polonya ile Çekya karşılaştı. Narodowy Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Çekya, Arnavutluk'un ardından grupta EURO 2024'e katılan ikinci takım oldu. 

Karşılaşmanın 38. dakikasında Jakub Piotrowski'nin golüyle öne geçen Polonya skoru koruyamadı. İkinci yarının başında sahne alan Tomas Soucek 49. dakikada skoru eşitledi. Mücadelenin geri kalanında Polonya baskısını artırsa da karşılaşma 1-1 berabere bitti. 

Karşılaşmada Polonya adına Fenerbahçeli Sebastian Szymanski karşılaşmaya 86. dakikada, Antalyasporlu Adam Buksa 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte grup maçlarını tamamlayan Polonya, puanını 11 yaptı. Çekya ise 12 puana yükselerek Polonya'nın üstünde yer aldı ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi. 

Polonya önümüzdeki hafta sahasında, Moldova'yı ağırlayacak. 

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