Polonya, Dünya Kupası biletini aldı

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Polonya, sahasında İsveç'i 2-0 mağlup ederek 2022 Katar bileti aldı.

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Polonya, Dünya Kupası biletini aldı
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29 Mart 2022 23:46
Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi.

Slaski Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Polonya 2-0 kazanarak 2022 Katar bileti almayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 49. dakikasında sahneye çıkan Lewandowski penaltısıyla takımını öne geçirmeyi başardı. 73. dakikaya gelindiğinde Zielinski farkı ikiye çıkaran taraf oldu ve Polonya 2022 Katar'a katılmaya hak kazandı.

Rusya'nın diskalifiye edilmesinin ardından play-off finaline yükselen Polonya, play-off turunda tek galibiyetle Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

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