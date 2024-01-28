Polonya'dan Szymanski için transfer iddiası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Polonyalı gazeteci Tomaz Wlodarczyk, Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Polonya'dan Szymanski için transfer iddiası!
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28 Ocak 2024 12:24
Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile ilgili transfer iddiası geldi.

Fenerbahçe'de oyunun her iki tarafında da etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sebastian Szymanski'ye Premier Lig ekibi Tottenham'ın talip olduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye resmi tekif yapacağı öne sürülmüştü.

Polonya'da yayın yapan Meczyki sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Tomasz Wlodarczyk, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON AYRILMAYACAK"

Wlodarczyk, Szymanski için "Hem Fenerbahçe hem de Szymanski tarafı kışın herhangi bir transfer gelişmesi olacağını düşünmüyor. Şubat ve mart aylarında Szymanski'nin geleceği hakkında görüşmeler yapılacağını duydum. Ancak o zaman daha fazla bilgi sahibi olabiliriz." ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON DA KALABİLİR

Polonyalı gazeteci ayrıca Sebastian Szymanski'nin maaşına zam yapılıp gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabileceğini ancak her şeyin potansiyel teklife göre belirleneceğini söyledi.

26 GOLE KATKI

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Polonyalı yıldız bu maçlarda 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.  

 
 

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