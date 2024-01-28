'de taraftarın sevgilisi olan Polonyalı yıldızile ilgiliiddiası geldi.Fenerbahçe'de oyunun her iki tarafında da etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sebastian Szymanski'ye Premier Lig ekibi Tottenham'ın talip olduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye resmi tekif yapacağı öne sürülmüştü.Polonya'da yayın yapan Meczyki sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Tomasz Wlodarczyk, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Wlodarczyk, Szymanski içinifadelerini kullandı.Polonyalı gazeteci ayrıca Sebastian Szymanski'nin maaşına zam yapılıp gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabileceğini ancak her şeyin potansiyel teklife göre belirleneceğini söyledi.Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Polonyalı yıldız bu maçlarda 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.