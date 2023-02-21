Polonya'dan Serdar Dursun'a kanca!

Serdar Dursun'un Polonya ekibi Rakow'un teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Rakow yöneticisi Wojciech Cygan da Sarı-Lacivertli oyuncuya olan ilgilerini açıkça itiraf etti.

, Fotoğraf; AA
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Polonya'dan Serdar Dursun'a kanca!
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21 Şubat 2023 13:01
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin milli oyuncu Serdar Dursun'un adı transferde Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor.

Golcü futbolcunun Polonya ekibi Rakow Czestochowa'ya transfer olacağı iddia edildi. Polonya Ligi'nde ikinci Legia Varşova'nın 10 puan önünde bulunan lider Rakow Czestochowa, Serdar Dursun'a kancayı attı. Transfer dönemi 28 Şubat'ta sona erecek olan Polonya ekibine 31 yaşındaki futbolcunun da sıcak baktığı konuşuluyor.

RAKOW'DAN HABER VAR

Vladislavs Gutkovskis'e alternatif arayan Rakow'un yöneticilerinden Wojciech Cygan, Sports Channel'da yaptığı açıklamada Serdar Dursun'a ilgi duyduklarını doğruladı. Cygan, "Gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz. Transferde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Almanya'da Hamburg'da doğan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek. Transfermarkt verilerine göre golcü futbolcuya 2.8 milyon euro değer biçiliyor. 

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