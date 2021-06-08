Polonya'da Milik kadrodan çıkarıldı

Arkadiusz Milik sakatlığı nedeniyle Polonya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Polonya'da Milik kadrodan çıkarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 00:46
Euro 2020'ye hazırlanan Polonya'da Arkadiusz Milik şoku yaşanıyor.

Yapılan resmi açıklamda Golcü oyuncunun minisküs sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Teknik direktör Paulo Sousa'nın kararıyla riske edilmek istenmeyen Milik'in yerine kadroya yeni bir ismin çağırılmayacağı belirtildi.

Sezonun devre arasında Napoli'den Marsilya'ya satın alma opsiyonlu kiralanan Arkadiusz Milik, çıktığı 16 maçta 10 gol 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.