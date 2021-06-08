Polonya'da Milik kadrodan çıkarıldı

Euro 2020'ye hazırlanan Polonya'da Arkadiusz Milik şoku yaşanıyor.
Yapılan resmi açıklamda Golcü oyuncunun minisküs sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Teknik direktör Paulo Sousa'nın kararıyla riske edilmek istenmeyen Milik'in yerine kadroya yeni bir ismin çağırılmayacağı belirtildi.
Sezonun devre arasında Napoli'den Marsilya'ya satın alma opsiyonlu kiralanan Arkadiusz Milik, çıktığı 16 maçta 10 gol 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.
Yapılan resmi açıklamda Golcü oyuncunun minisküs sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Teknik direktör Paulo Sousa'nın kararıyla riske edilmek istenmeyen Milik'in yerine kadroya yeni bir ismin çağırılmayacağı belirtildi.
Sezonun devre arasında Napoli'den Marsilya'ya satın alma opsiyonlu kiralanan Arkadiusz Milik, çıktığı 16 maçta 10 gol 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.