Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Polonya, Çekya'yı farklı geçti: 99-84

Polonya, Çekya'yı farklı geçti: 99-84

EuroBasket 2022 D Grubu'nda Polonya, Çekya'yı 99-84 mağlup etmeyi başardı.

EuroBasket 2022 D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Çekya karşı karşıya geldi.

O2 Arena'da oynanan mücadeleyi Polonya 99-84 kazanırken, Polonya'da 26 sayı 8 asistle oynayan Mateusz Ponitka maçın öne çıkan oyuncusu oldu. Çekya'da ise Jan Vesely'nin 19 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Grubun bir sonraki maçında Polonya, Finlandiya ile oynarken Çekya, Sırbistan ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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