Polonya, Çekya'yı farklı geçti: 99-84

EuroBasket 2022 D Grubu'nda Polonya, Çekya'yı 99-84 mağlup etmeyi başardı.
EuroBasket 2022 D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Çekya karşı karşıya geldi.
O2 Arena'da oynanan mücadeleyi Polonya 99-84 kazanırken, Polonya'da 26 sayı 8 asistle oynayan Mateusz Ponitka maçın öne çıkan oyuncusu oldu. Çekya'da ise Jan Vesely'nin 19 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Grubun bir sonraki maçında Polonya, Finlandiya ile oynarken Çekya, Sırbistan ile karşılaşacak.
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.