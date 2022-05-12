Polonya, Çekya'yı farklı geçti: 99-84

EuroBasket 2022 D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Çekya karşı karşıya geldi.



O2 Arena'da oynanan mücadeleyi Polonya 99-84 kazanırken, Polonya'da 26 sayı 8 asistle oynayan Mateusz Ponitka maçın öne çıkan oyuncusu oldu. Çekya'da ise Jan Vesely'nin 19 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.



Grubun bir sonraki maçında Polonya, Finlandiya ile oynarken Çekya, Sırbistan ile karşılaşacak.



