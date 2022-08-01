Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Garcia, Rumen rakibi Ana Bogdan'ı 6-4 ve 6-1'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
28 yaşındaki Fransız raket, ilk kez WTA finalisti 29 yaşındaki Bogdan'ı 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada yenerek kariyerinin dokuzuncu WTA şampiyonluğunu elde etti.
Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Garcia, Rumen rakibi Ana Bogdan'ı 6-4 ve 6-1'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
28 yaşındaki Fransız raket, ilk kez WTA finalisti 29 yaşındaki Bogdan'ı 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada yenerek kariyerinin dokuzuncu WTA şampiyonluğunu elde etti.
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