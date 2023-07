Polislik Taban Puanları 2023 Sıralaması 2023 YÖK ATLAS | PMYO başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

2023 polislik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu. Polislik 2023 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisan bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS eşit ağırlık puan türüne ihtiyaç duyuyor. Polislik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Polislik bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenlerPolislik sınavında gereken puan; TYT sınavında en az 250 ham puan almak şartı aranmaktadır. Bu şartı karşılamak için adayların TYT sınavında en az 45 net ve üzerinde yapmaları gerekir. Daha garanti olmasını isteyen adaylar için önerimiz ise net sayısının 50 ve üzerinde olması önerilmektedir. Bu sayede PMYO sınavına girebilmek için gereken ham puanı kesinlikle almış olacaklardır.TYT sınavında 250 ham puanı elde etmek için farklı alanlarda net alma şartları vardır.Örneğin Türkçe alanında 20 net, Temel Matematik alanında 12,75 net ve Sosyal Bilimler alanında 12 net alarak 250 puanın üstünde alınabilir.Ayrıca Türkçe alanında 20 net, Temel Matematik alanında 16 net ve Sosyal Bilimler alanında 9 net alarak da 250 puanın üstünde alınabilir.Diğer alanlarda alınabilecek netlerle de aynı şekilde 250 puanın üstünde alınabilir.Polis olmak isteyen adayların öncelikle bilmesi gereken en önemli detay PMYO yani Polis Meslek Yüksek Okulu'na başvuru yapabilmeleri için YKS sınavının ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testinden 250 ham puan almaları gerektiğidir. PMYO başvuru yapabilmek için okul ek puanı eklenmeden ham puan 250 olması durumunda tüm adaylar başvuruda bulunabilirler.YIL / PUAN2011 / 300 ham puan2012 / 260 ham puan2013 / 250 ham puan2014 / 250 ham puan2015 / 270 ham puan2016 / 270 ham puan2017 / 260 ham puan2018 / 260 ham puan2019 / 250 ham puan2020/ Alım Yapılmadı.2021/ 250 ham puan2022/ 250 ham puan2023 TYT sınavından 250 ham puan akmak için sözel ve sayısal olarak kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilmeniz için ortalama derslere göre yapmanız gereken net sayılarını aşağıdaki gibidir.Sözel dersleri iyi olanlar TYT derslerinden aşağıdaki netleri yaparak 250 ham puan alabilirler:Türkçe: 22Sosyal Bilimler: 9Matematik: 4Fen Bilimleri: 1Yukarıdaki şekilde 36 net yaptığınızda 251.314 ham puan alabilirsiniz.Sayısal dersleri iyi olanlar TYT derslerinden aşağıdaki netleri yaparak 250 ham puan alabilirler:Türkçe: 12Sosyal Bilimler: 4Matematik: 14Fen Bilimleri: 6Yukarıdaki şekilde 36 net yaptığınızda 251.582 ham puan alabilirsiniz.Polis Akademisi, PMYO alımlarını genellikle üniversite sınavlarından sonra yapmaktadır. Yazılı sınav olarak adayların üniversite puanlarını kullanıyor. Adaylardan istediği puan türü ise TYT puanıdır. Ancak burada bilmeniz gereken şey başvuru puanlarında okul puanın etkisi yoktur yani ham puan üzerinden değerlendirilir.Kısaca Bu soruyu cevaplayacak olursak; Polislik eğitimi farklı kategoriler doğrultusunda verilmektedir. Bu kategoriler lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları olarak değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak 6 ay ila 2 yıl arasında farklı süreler doğrultusunda polislik eğitimi verilir.– Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) ile 6 ay eğitim,– Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ile 2 yıl eğitim,– Polis amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile 11 aylık eğitim,Bu kurumlardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanını elde edebilirsiniz. Tabii bu konuda Polis olmanın şartları eğitim kurumunun kriterlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kriterleri taşıyan hem kız hem de erkek adaylar yapılan sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak ayrılır. Herhangi bir sebepten dolayı asil olarak sürece devam ettirmeyen kişilerin yerine yedeklerden alım yapılırPolis olabilecek kişilerin en az lise mezunu olması gerekir. Bununla birlikte önlisans ve lisans mezunları da polis olmak için başvuruda bulunabilirler. Polislik mesleği yapmak isteyenler liseden sonra YKS sınavına; üniversiteden sonra KPSS sınavına girmeleri gerekir. Bu sınavlardan baraj olarak kabul edilen sınırı geçmesi gereken polis adayları böylece mesleğe giriş için başvuruda bulunabilir. Öte yandan şehit ve vazife malülü çocukları için bu şartlar bir nebze esnetilmiş ve baraj puanının %80'i kadar puan almak yeterli görülmüştür.Yıl Erkek Kadın2011(PMYO) 8900 3002012(PMYO) 7700 2602013(PMYO) 7010 2502014(PMYO) 3500 2502015(PMYO) 3500 2702016(PMYO) 2500 2702017(PMYO) 2500 2602018(PMYO) 2500 2602019(POMEM) 6300 7002020(POMEM) 6800 12002021(POMEM) 6400 16002022(POMEM) 8300 18002023(POMEM) 4150 900Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Akademisine bağlı olarak ülkemizdeki polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren kurumlardan birisidir. Kurum, polis memurluğu için başvuru şartlarını sağlayan kişilere en az 4 ay olacak şekilde yatılı olarak eğitim vererek mesleğe hazırlamaktadır.POMEM, her sene İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği bir taban puanı ile KPSS'ye giren adayların bu şartı sağlamasıyla başvuru yapması halinde değerlendirilerek alım yapmaktadır. Kuruma giriş POMEM Giriş Yönetmeliği 5. Madde gereğince önlisans ya da lisans olmak suretiyle farklı alanlarda eğitim görerek mezunolan kişilerin başvurabilmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla önlisans ve lisans mezunu olmayan kişilerin POMEM'e başvuru yapması mümkün değildir.Kuruma POMEM Giriş Yönetmeliğince belirlenen şartlar uyarınca alım yapılmakta olup alınacak olan personel sayısı yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Polis Akademisi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı tarafından POMEM'lerin kapasitesi, Emniyet teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak her dönem için kadın ve erkek olarak ayrı ayrı tespit edilir.Ek olarak POMEM'lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı toplam kontenjanın %20'sini aşmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenmektedir.POMEM Giriş Yönetmeliğince kuruma giriş için başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır;Türk vatandaşı olmak,Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80'ini almış olmak,18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmakKadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmakÖnlisans (2 yıllık) veya lisans(4 yıllık) mezunu olmak kaydıyla ÖSYM tarafından her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan İçişleri Bakanlığının belirlediği taban puanını alabilen herkes kanunda sayılan şartları da sağlaması halinde POMEM'e başvurarak polis olabilmektedir. Emniyet Teşkilatına üniformalı olarak girebilmenin üç yolu bulunmaktadır.Polis Akademisi; PAEM, POMEM ve PMYO olmak üzere üç farklı kurumla ülkemize polis yetiştirmektedir. PAEM, Polis Amirleri Eğitim Merkezi olup Emniyet Teşkilatına komiser yetiştirmektedir. 11 ay süresince eğitim alan komiser adayları eğitim sonucunda komiser yardımcısı olarak atanmaktadır. PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu ise lise ve dengi okullardan mezun olan ve başvuruda bulunarak kurum bünyesinde eğitim görmeye başlayan 18-26 yaş arasındaki öğrencilere 2 yıl eğitim verilmektedir.Bu eğitim sonucunda başarılı olan öğrenciler PMYO'dan mezun olarak polis memuru olarak görevlerine atanmaktadır. Son olarak ise POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, ön lisans ve lisans mezunlarına en az 4 ay olacak şekilde eğitim vermek suretiyle polis memuru yetiştirmekte olup yukarıda da bahsettiğimiz üzere KPSS'de belirtilen puan üzerinden alım yapmaktadır.POMEM Giriş Yönetmeliği 8. Maddede belirtilen yukarıdaki şartlardan sonra adayların ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatı da geçmesinin akabinde başlayan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerin ataması İçişleri Bakanlığınca polis memuru olarak yapılmaktadır.Öğrencilerin hangi branşlardan rapor alacağı ve bu raporda nelerin yer alması gerektiği yönetmeliğe ekli Ek 1 sayılı listede sıralanmıştır. Bunlar;Giriş raporda bulunması gereken branşlar ve yapılması gereken muayeneler;Endokrinoloji.Nefroloji.Hematoloji.Gastroenteroloji.Romatoloji.Enfeksiyon Hastalıkları.Kardiyoloji.Göğüs Hastalıkları.Genel Cerrrahi.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.Ağız ve Diş Sağlığı.Göz Hastalıkları.Üroloji.Kadın Hastalıkları ve Doğum.Ortopedi ve Travmatoloji.Nöroloji.Psikiyatri.Dermatoloji.Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri.Not: a,b,c,ç ve d'de yer alan bölümlerin muayenelerinin Dahiliye uzmanı doktor tarafından yapılıp onaylanması yeterlidir, ihtiyaç duyulması halinde ilgili branş uzman doktoru görüşüne başvurulması gerekir.(2) Giriş raporda bulunması gereken görüntüleme yöntemleri ve fonksiyon tespit yöntemleri;PA akciğer grafisi.Tüm batın USG.Genital USG (Bayan adaylar için).Ekokardiografi (EKO).Elektrokardiografi (EKG).Solunum Fonksiyon Testi.Odiometri.Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri.(3) Giriş raporda bulunması gereken laboratuvar testleri;AKŞ, TSH.İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.Tam Kan Sayımı.ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.Kanda β-hCG.Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuvar testleri.(4) Giriş raporunun usule uygun olması için;Adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunmalıdır.Adayı hastaneye sevk eden makam tarafından onaylanmış olan, son 6 ay içinde çekilmiş resim bulunmalıdır.Kimlik bilgileri bulunmalıdır.Rapor tarihi ve sayısı bulunmalıdır.Her branş için tarih ve sayı, muayene bulguları ve sonuçları, ilgili uzman doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulunun kaşe ve imzaları bulunmalıdır.Her branş için belirlenmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin ve fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.Teşhis ve karar haneleri ile rapordaki diğer tüm haneler eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir, kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.Polislik sınavında gereken puan; lise mezunu adaylar için 250.000 YKS puanı şeklindedir. Dört yıllık üniversite mezunu adaylar P3 puan türünden en az 60 almalıdır. İki yıllık mezunu adaylar ise P93 puan türünden en az 65 alması halinde polisliğe başvuru yapabilir. Şehit ve vazife malulü çocukları için polis olmanın şartlarına göre puanların %80'ini almak yeterlidir.Polis olmak için gereken polislik sınavı evrakları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi olan https://www.pa.edu.tr/ inceleyebilirsiniz. Başvuru yaparken tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde ve güncel bilgilerle hazırlamanız gerekmektedir. Bunu yapan vatandaşların sınava girme hakkı gerçekleşmektedir.Türkiye Cumhuriyeti Kimlik BeyanıSınav Başvuru Dilekçesinin Eksiksiz DoldurulmasıSağlık Bilgi Formu Güncel Bilgilerle DoldurulmasıMezuniyet BelgesiBiyometrik FotoğrafPolislik sınavları emniyetin memur, amir ve yönetici ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılmaktadır. Türkiye'de polislik eğitimini 3 kurum vermektedir.POMEM – Polis Mesleki Eğitim MerkeziPAEM – Polis Amirleri Eğitim MerkeziPMYO – Polis Meslek Yüksek OkuluPolislik için her okul kendi kriterlerini uygulamaktadır. Polis nasıl olunur diye tüm vatandaşların öncelikle lise mezunu olması gerekmektedir. Böylece PMYO sınavına girmek için başvuru yapabilirler. Eğer üniversite mezunu olup KPSS barajını geçenler olursa da POMEM ve PAEM sınavına giriş yapabilirler.