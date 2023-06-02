Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Polis tayin sonuçları

Haziran ayında polis güçleri için de tayin dönemi işlemleri gerçekleştirilecek. Tayinlerde eğer eşler de kamu görevlisi ise eş durumları da gözetilecek. Polis tayin sonuçları 2023, POLNET ekranında açıklanarak Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile gerçekleşecek. Mayıs ayının sonuna gelinmesiyle, EGM polis tayini sonuçları için beklentiler arttı. Peki, EGM tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Polis tayin tarihleri, açıklanmadı. Geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta açıklanmıştı.Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirildi. 10 bin 600 öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti.Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.Emniyet ve Jandarma tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin ve jandarma mensuplarının cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, PTS ve POLNET sistemleri üzerinden de görüntülenebilecek.