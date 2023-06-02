Haber Tarihi: 02 Haziran 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 17:45

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Polis tayin sonuçları

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç sorgulama ekranına yoğunluk var. Jandarma ve polis tayinleri genel olarak mayıs ve haziran dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 27 Mayıs tarihinde açıklanan 2023 Polis tayinleri için resmi kurumlardan açıklama bekleniyor. Peki Polis tayinleri sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? 2023 Jandarma ve polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Polis tayin sonuçları
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Haziran ayında polis güçleri için de tayin dönemi işlemleri gerçekleştirilecek. Tayinlerde eğer eşler de kamu görevlisi ise eş durumları da gözetilecek. Polis tayin sonuçları 2023, POLNET ekranında açıklanarak Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile gerçekleşecek. Mayıs ayının sonuna gelinmesiyle, EGM polis tayini sonuçları için beklentiler arttı. Peki, EGM tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

Polis tayin tarihleri, açıklanmadı. Geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta açıklanmıştı.
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirildi. 10 bin 600 öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti.

Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

SONUÇLAR SİSTEME YÜKLENECEK

Emniyet ve Jandarma tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin ve jandarma mensuplarının cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, PTS ve POLNET sistemleri üzerinden de görüntülenebilecek.

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