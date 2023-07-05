Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 14:03 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 14:03

Polis maaşı Temmuz 2023: Polis zammı ne kadar?

Polis maaşı 2023, Temmuz polis maaşı ne kadar olacak? En düşük polis maaşı ne kadar olacak? Polis maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memurun beklediği enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon 38.21 olurken 6 aylık enflasyona göre memurların alacağı yüzde 17.77 zam kesinleşti. Polis maaşları, derece, yıl ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca polis maaşları görev yapılan bölge ve ek ödemelerde farklı olabiliyor. Ocak ayında yapılan %30'luk zammın ardından 8/1 polis maaşı 18 bin 235 liraya yükselmişti. Başkomiser maaşı ise 3/1 derecesinde 20 bin 873 lira olmuştu. Memurların alacağı enflasyon zammının yanı sıra refah payı eklemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını açıklamıştı. Peki 2023 Temmuz Polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Başkomiser ve polis maaş zammı hesaplama yöntemi ve tablosu…

Polis maaşı Temmuz 2023: Polis zammı ne kadar?
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Polis maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile polis maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Polis 2023 temmuz polis maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni polis maaşı kaç TL yapılacak? 
POLİS MAAŞI 2023: TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Meclis'e sunulan teklifte yer alan zam oranlarına göre memurların yeni maaşlarının şöyle olması bekleniyor:

Bu rakamlar kesin olmamakla birlikte, belirli bir rakamın üzerini geçen maaşlarda ayarlama son açıklama ile doğruluk kazanacaktır.

Maaşlara aile yardımı dahil edilmiştir.

Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023

Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 642 lira

Başkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 613 lira

Polis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 512 lira


Uzman Doktor - ¼ - 24 bin 743 lira - 37 bin 162 lira

Hemşire - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 428 lira

Mühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 109 lira

Profesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 111 lira

Araştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 750 lira

Vaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 608 lira

Avukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 549 lira

Vali- 49 bin 790 lira - 86 bin 634,6 lira

Genel Müdür - 1/4 - 43 bin 265 lira - 75 bin 281,1 lira

Kaymakam - 1. Sınıf -4/1- 36 bin 724 lira - 50 bin 899,76 lira

Şube Müdürü - Lisans -¼- 20 bin 724 lira - 31 bin 073,08 lira

Pratisyen Hekim -8/1 - 18 bin 861 lira - 32 bin 818,14 lira

Teknisyen -Lise-11/1 - 13 bin 142 lira - 22 bin 867,08 lira

Memur -Lisans-9/1 - 12 bin 632 lira - 22 bin 17 lira

POLİS MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir. Yine bir hemşirenin maaşı 16 bin 900 lirayken bu zamlarla birlikte bunun 30 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Son olarak da polisleri örnek olarak verecek olursak, şu anda bir polis maaşı 19 bin civarında. Elbette ki bu rakamlarda aile payı, çocuk yardımına göre değişmektedir. Bizim hesaplamamızda polis maaşını 19 bin 130 lira olarak aldığımız zaman bunun da 33 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz" dedi.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı geçtiğimiz günlerde söylenmişti. Polis maaşları ile ilgili detaylar ise merak konusu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Başından beri şunu savunuyorum: Sayın Cumhurbaşkanı en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Mevcut duruma göre en düşük memur maaşının yüzde 85 civarı bir artışı anlamına geliyor. Bu bütün kamu çalışanlarına verilir mi? Başından beri söylüyorum. Bu ihtimal çok mümkün görünmüyor. Yapılacak artışın bir miktarı oransal, geriye kalan da seyyanen yapılacaktır diye düşünüyorum. Tahminim özellikle yüzde 25 seviyelerinde bir oransal zam verilip üzerine de 7-8 bin lira arasında seyyanen zam verilme ihtimalini kuvvetle muhtemel olacağını düşünüyorum. Bu formülle en düşük devlet memuru maaşını 22 bin liraya çıkaran bu durum bütün kamu görevlilerine yansıtılacaktır. Her bir kamu görevlisi aldığı maaşa göre herkese eşit oranda oransal ve seyyanen yapılacak zammın maaşlardaki etkisi de farklı kalemlerde olacak. Yüzde 85'ten başlayacak." ifadelerini kullandı.

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