Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:34

Polis maaşı 2023: Temmuz polis maaşı ne kadar olacak?

Polis maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memurun beklediği enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon 38.21 olurken 6 aylık enflasyona göre memurların alacağı yüzde 17.77 zam kesinleşti. Polis maaşları, derece, yıl ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca polis maaşları görev yapılan bölge ve ek ödemelerde farklı olabiliyor. Ocak ayında yapılan %30'luk zammın ardından 8/1 polis maaşı 18 bin 235 liraya yükselmişti. Başkomiser maaşı ise 3/1 derecesinde 20 bin 873 lira olmuştu. Memurların alacağı enflasyon zammının yanı sıra refah payı eklemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını açıklamıştı. Peki 2023 Temmuz Polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Başkomiser ve polis maaş zammı hesaplama yöntemi ve tablosu…

Polis maaşı 2023: Temmuz polis maaşı ne kadar olacak?
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Polis maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile polis maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Polis 2023 temmuz polis maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni polis maaşı kaç TL yapılacak? 
POLİS MAAŞI 2023: TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 polis maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 polis maaşları ne kadar oldu? İşte Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları…
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor. 

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

POLİS, KOMİSER, BAŞKOMİSER TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

Açıklanan veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalarla refah payı hariç zam oranları belli oldu. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.


Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873

Zam oranı: 17.55

Yeni maaş: 24.536

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235

Zam oranı: 17.55

Yeni maaş: 21.435

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