Polis maaşı 2023: Temmuz polis maaşı ne kadar olacak?

Polis maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile polis maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Polis 2023 temmuz polis maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni polis maaşı kaç TL yapılacak?Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 polis maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 polis maaşları ne kadar oldu? İşte Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları…Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.Açıklanan veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalarla refah payı hariç zam oranları belli oldu. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.Başkomiser 3/1Mevcut maaş: 20.873Zam oranı: 17.55Yeni maaş: 24.536Polis Memuru 8/1Mevcut maaş: 18.235Zam oranı: 17.55Yeni maaş: 21.435