Pokemon Go'dan 85 milyon dolarlık gelir!

Hala Türkiye'de resmi olarak satışa çıkmayan oyuncuların kaçak yollardan indirdiği Pokemon Go'nun globaldeki popülaritesi azalmadan devam ediyor.



Pokemon Go'nun Eylül ayı istatistiklerini açıklayan Nintendo aylık kazancının 84.8 milyon olduğunu açıkladı. Böylelikle oyun kazancı 2 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Aynı zamanda bu ay indirilme sayısı da 8.8 milyon. Bu da zamanında Pokemon'un insanlar üzerinde yarattığı etki ve bağlılık olarak gösterilebilir.



Pokemon Go mobil oyunların en güçlüsü durumundayken resmi olarak Türkiye pazarına girmemesi birçok oyuncunun kanayan yarası olmaya devam ediyor. Çıkış yapalı 2 sene olan oyunun neden Türkiye'ye gelmediği hala büyük bir soru işareti durumunda. Oysa Pokemon sevdalısı genç bir nesle sahibiz.