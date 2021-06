Pokemon GO, 5 yılın ardından Türkiye'de resmen yayınlandı

Bundan 6 yıl önce, takvimler Temmuz 2016'yı gösterirken, sonrasında büyük çılgınlıklara sebep olacak ve uzunca süre gündemden düşmeyecek Pokemon GO oyuncuların beğenisine sunuldu. Televizyonlara çıkan, haberlere konu olan ve tartışmalar yaratan Pokemon GO, o dönem için heyecan verici yeniliklerle, AR teknolojisini oyuna entegre ediş şekliyle ve oyunun yapısı itibarıyla aylarca konuşuldu. Ülkemizde de sokaklara dökülmüş ellerine telefonlarla Pokemon kovalayan insanlar görmek mümkündü ancak ufak bir detay vardı; oyun ülkemizde çevrimiçi mağazalarda mevcut değildi.



Tabii ki bu bir engel olmadı ve oyunu türlü yollardan temin eden oyuncular uzunca süre Gym savaşlarına ve Pokemon arayışlarına devam ettiler. Fakat bir süre sonra oyunun popülaritesi haliyle azaldı, hileden hurdadan sıkılan oyuncular da oyunu bir bir terk etti. Derken, tam 5 yıl sonra umulmadık bir gelişme yaşandı ve Pokemon GO, Türkiye'de resmi olarak yayınlandı.



Play Store ve App Store üzerinden indirmek mümkün:



Niantic'in sürekli eklediği yenilikler ve sık sık düzenlenen eğlenceli etkinliklerle eski popülaritesi devam etmese de oldukça keyifli bir deneyim sunan Pokemon GO'yu Android ve iOS cihazlarınızdan Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.



Oyuna geçen 5 yılda pek çok yeniliğin geldiğini ve aynı zamanda Kanto bölgesinde karşılaşılan ilk jenerasyon pokemonların dışında Johto ve Hoenn bölgelerindeki pokemonların da oyunda artık yer aldığını hatırlatalım. Uzunca süre evde oturduğumuz bir dönemin ardından kısa yürüyüşlere çıkıp Pokemon yakalamak isterseniz aşağıdaki linkler üzerinden oyunu indirebilirsiniz.



Kaynak: WebTekno