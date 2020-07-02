Pokemon Go 29 Nisan'dan itibaren yeni bir Pokemon Snap etkinliği düzenliyor

Yeni Pokemon Snap'in lansmanını kutlamak için Pokemon Go, bu ayın ilerleyen saatlerinde yaklaşan Switch spin-Off'a dayanan bir etkinlik düzenliyor.

Yeni Pokemon Snap'in lansmanını kutlamak için Pokemon Go, bu ayın ilerleyen saatlerinde yaklaşan Switch spin-Off'a dayanan bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik 29 Nisan'da başlıyor ve yeni Pokemon Snap'ın ortamı olan Kendal bölgesinin ortamlarından esinlenen çeşitli Pokemonlara sahip. Etkinlik boyunca, çöllerde, ormanlarda ve su altında bulacağınız Lotad, Cacnea, Ducklett ve diğer pokemonlar vahşi doğada normalden daha sık görünecektir. Smeargle ayrıca fotoğraf çekerken daha sık görünecek ve etkinlik sırasında oyunda parlak bir Smeargle yakalamak için ilk şansınız olacak.

Artan vahşi Pokemon yumurtlamalarına ek olarak, Baskınlarda Vaporeon, Meganium, Trapinch ve diğer canavarlar görünecektir. Ayrıca, tamamlanması gereken etkinliklere özel Zamanlanmış ve saha Araştırması görevleri de olacaktır. Bu, haliyle, fotoğrafçılıkla etrafında odaklanmış olacak. Son olarak, Niantic, Pokemon Go'nun oyun içi mağazasına yeni bir kamera avatar öğesi ve kamera temalı hediye etiketi ekleyeceğini söylüyor.

Pokemon Snap etkinliği 2 Mayıs'ta yerel saatle 8'e kadar devam ediyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi resmi Pokemon Go blogunda okuyabilirsiniz. Yeni Pokemon Snap, 30 Nisan'da Nintendo Switch için piyasaya sürüldü. N64 selefi gibi, Pokemon'u doğal ortamlarında fotoğraflamakla ilgili bir on-rails oyunu.


Kaynak: Oyun Gezgin

 

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