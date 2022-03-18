Pohjanpalo: "Türkiye'nin liderini yendik!"

Attığı 3 golle Çaykur Rizespor'a Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren Joel Pohjanpalo, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pohjanpalo: 'Türkiye'nin liderini yendik!'
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18 Mart 2022 22:41
Çaykur Rizespor'n Fin golcüsü Joel Pohjanpalo, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuna sonradan giren ve kullandığı 3 penaltı atışını da gole çeviren Pohjanpalo, "Finlandiya'da bu tür maçlara alışkınım. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor, maçtan önce de bunu konuştuk. Acil bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer bu maçtan 3 puanla ayrılırsak yukarıya doğru devam ederiz diye konuşmuştuk." dedi.

Fin oyuncu, "Mental olarak bu maça iyi hazırlandık. Onlar attı, biz attık, benim attığım 3 gol de mental oyunun karşılığı oldu. Çok ihtiyacımız olan, Türkiye'nin liderine karşı bir 3 puan aldık. Bunu başlangıç olarak saymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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