Pohjanpalo: 'Türkiye'nin liderini yendik!'

Çaykur Rizespor'n Fin golcüsü Joel Pohjanpalo, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyuna sonradan giren ve kullandığı 3 penaltı atışını da gole çeviren Pohjanpalo, "Finlandiya'da bu tür maçlara alışkınım. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor, maçtan önce de bunu konuştuk. Acil bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer bu maçtan 3 puanla ayrılırsak yukarıya doğru devam ederiz diye konuşmuştuk." dedi.



Fin oyuncu, "Mental olarak bu maça iyi hazırlandık. Onlar attı, biz attık, benim attığım 3 gol de mental oyunun karşılığı oldu. Çok ihtiyacımız olan, Türkiye'nin liderine karşı bir 3 puan aldık. Bunu başlangıç olarak saymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





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