Pohjanpalo, devleri avlıyor!

Çaykur Rizespor'un kiralık santrforu Joel Pohjanpalo, dev maçlarda sahneye çıkıyor.
Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçta iki kez rakip kaleciyi avlayan Pohjanpalo, Beşiktaş ağlarını da 2 defa havalandırdı.
Karadeniz ekibnde gol sayısını 7'ye yükselten 27 yaşındaki santrfor, geçen sezon Union Berlin'de attığı gol rakamını da (6) geride bıraktı.
Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçta iki kez rakip kaleciyi avlayan Pohjanpalo, Beşiktaş ağlarını da 2 defa havalandırdı.
Karadeniz ekibnde gol sayısını 7'ye yükselten 27 yaşındaki santrfor, geçen sezon Union Berlin'de attığı gol rakamını da (6) geride bıraktı.