Pohjanpalo, devleri avlıyor!

Çaykur Rizespor'un santrforu Joel Pohjanpalo, dev maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Pohjanpalo, devleri avlıyor!
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10 Ocak 2022 11:59
Çaykur Rizespor'un kiralık santrforu Joel Pohjanpalo, dev maçlarda sahneye çıkıyor.

Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçta iki kez rakip kaleciyi avlayan Pohjanpalo, Beşiktaş ağlarını da 2 defa havalandırdı.

Karadeniz ekibnde gol sayısını 7'ye yükselten 27 yaşındaki santrfor, geçen sezon Union Berlin'de attığı gol rakamını da (6) geride bıraktı.


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