"Pogba'nın yaptıklarına inanamadım"

Paul Pogba'nın Dünya Kupası'ndaki performansı Didier Deschamps'ı bile etkiledi.

1998 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve şu anki Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Manchester United'ın "6" numarası Paul Pogba'yı maçtaki performansı hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

Deshcamps, Pogba hakkında, "Her oyuncumu oynadıkları futboldan dolayı kutluyorum ama özellikle Pogba'yı tebrik etmek istiyorum. Belçika maçında her yerdeydi ve sadece hücumda değil aynı zaman da savunmada da önemli işler yaptı." dedi.

Fransız teknik adam, 25 yaşındaki yıldız için "Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, sırf Pogba'yı tutması için Fellaini'yi görevlendirmişti, bu sebeple ayağında topla çok serbest haraket etme imkanı olmadı. Ama o her pozisyonda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu, hiç topları harcamadı. Bence bu maçta top kazanma konusunda daha faydalıydı, 1'e 1'lerdeki performansı çok iyidi. Takım ile birlikte kendini geliştirdi, çok akıllı bir oyuncu. Sahada ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu." şeklinde yorumlarda bulundu.

Son Dakika Haberleri
...

Dünya Kupası'nda şampiyonluk maçı geldi, çattı
...

Thuram: "Mbappe'nin 5 yaşındaki halini bilirim"
...

Mbappe: "Kazanırsak kimse çok Afrikalı var demeyecek"
...

"Pogba'nın yaptıklarına inanamadım"
...

"İki Dünya Kupası yarı finali büyük olay"
...

Arjen Robben: "Tatile gittim, döndüm, Almanya elenmiş"
...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a özel kutlama mesajı
...

Rakitic, "Iniesta kararı beni öfkelendirdi!"
...

2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı tarih açıklandı! Sürpriz maç takvimi!
...

Dünyaca ünlü aktör Will Smith'ten Dünya Kupası finali açıklamaları!
Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri