"Pogba'nın yaptıklarına inanamadım"

1998 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve şu anki Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Manchester United'ın "6" numarası Paul Pogba'yı maçtaki performansı hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.



Deshcamps, Pogba hakkında, "Her oyuncumu oynadıkları futboldan dolayı kutluyorum ama özellikle Pogba'yı tebrik etmek istiyorum. Belçika maçında her yerdeydi ve sadece hücumda değil aynı zaman da savunmada da önemli işler yaptı." dedi.



Fransız teknik adam, 25 yaşındaki yıldız için "Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, sırf Pogba'yı tutması için Fellaini'yi görevlendirmişti, bu sebeple ayağında topla çok serbest haraket etme imkanı olmadı. Ama o her pozisyonda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu, hiç topları harcamadı. Bence bu maçta top kazanma konusunda daha faydalıydı, 1'e 1'lerdeki performansı çok iyidi. Takım ile birlikte kendini geliştirdi, çok akıllı bir oyuncu. Sahada ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu." şeklinde yorumlarda bulundu.