'Pogba'nın Manchester United kariyeri bitti'

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın son dönemdeki düşüşü ayrılığa neden oluyor.



Fransız oyuncunun menajeri Mino Raiola, İtalyan basınına konuştu ve "Manchester United kariyeri bitti diyebilirim" ifadelerini kullandı.



Manchester United ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Juventus'un istediği konuşuluyor.



Pogba, 105 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Manchester United'da 177 maça çıktı ve 34 gol, 35 asistlik performans sergiledi.



