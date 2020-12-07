"Pogba'nın Manchester United kariyeri bitti"

Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın menajeri Raiola, oyuncusu için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Pogba'nın Manchester United kariyeri bitti'
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07 Aralık 2020 18:55
Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın son dönemdeki düşüşü ayrılığa neden oluyor.

Fransız oyuncunun menajeri Mino Raiola, İtalyan basınına konuştu ve "Manchester United kariyeri bitti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Manchester United ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Juventus'un istediği konuşuluyor.

Pogba, 105 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Manchester United'da 177 maça çıktı ve 34 gol, 35 asistlik performans sergiledi.



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