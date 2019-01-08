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Pogba'nın kardeşi İspanya 2. Ligi'ne gitti

Bir dönem ülkemizde de oynayan Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba, İspanya 2. Ligi'ne transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pogba'nın kardeşi İspanya 2. Ligi'ne gitti
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08 Ocak 2019 01:38
Bir dönem ülkemizde de forma giyen Florentin Pogba'nın yeni adresi açıklandı.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden ayrılan Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Elche'ye transfer oldu.

28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Florentin Pogba, futbol kariyerine bir başka İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun altyapısında başlamıştı.



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