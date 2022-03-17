Pogba'ya hırsız şoku!

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, takımıyla Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Atletico Madrid'e karşı oynarken evine hırsız girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pogba'ya hırsız şoku!
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17 Mart 2022 14:46
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın evine giren hırsızlar, yıldız futbolcuyu büyük zarara uğrattı.

Fransız oyuncunun aktardığına göre hırsızlar, Pogba'nın Manchester United ile birlikte Atletico Madrid'e karşı mücadele ettiği sırada evi soydu. Yaklaşık 5 dakika süren soygun esnasında Pogba'nın 2 çocuğunun da evde, uyuyor halde olduğu belirtildi. En değerli eşyaları çalınan Pogba, çocuklarından haber alamadığı dakikaları "hayatının en kötü kabusu" olarak tanımladı.

Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda, hırsızların akıbetine yönelik yardımda bulunacak kişilere para ödülü vereceğini duyurdu.

Paul Pogba; Victor Lindelöf, Jesse Lingard ve Hannibal Mejbri'den sonra bu sezon Manchester United'da evi soyulan dördüncü futbolcu oldu.

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