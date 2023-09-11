Pogba'ya doping nedeniyle futboldan uzaklaştırma!

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pogba'ya doping nedeniyle futboldan uzaklaştırma!
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11 Eylül 2023 21:16
Son güncelleme 11 Eylül 2023 21:19
Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba doping nedeniyle futboldan uzaklaştırıldı.

Yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı. Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı. 

Juventus, 30 yaşındaki futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Paul Pogba hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

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