Pogba ve Bruno çıldırdı! United, Leeds'i yedi!

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United ile Leeds United Old Trafford'da karşılaştı.



United, futbola, taraftara, coşkuya susamışcasına Leeds'i Old Trafford'a çıktığına pişman etti ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.



75 bin kişin tarihi anlara tanıklık ettiği maça Paul Pogba 4 asisti ile damga vururken; tarihi geçen sadece Fransız yıldız olmadı.



Paul Pogba'nun kusursuz performansına eşlik eden Bruno Fernandes, Leeds ağlarına bıraktığı 3 golle hat-trick yaptı. United'ın 5. golüne katkı sağlayan diğer isim ise Fred oldu.



Leeds karşısında 4 asistle oynayan Paul Pogba, geçen sezon Premier Lig'in tamamında yaptığı asist sayısını geride bıraktı. Pogba, United forması altında son iki sezonda toplam 7 asistin altına imza atmıştı.



United'a karşı Old Trafford'da 16 maçtır kazanamayan Leeds, bu seriye bir maç daha ekledi; Leeds patronu Bielsa'nın Old Trafford'da kazanamama serisi de 14 maça çıktı.