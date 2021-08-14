Pogba ve Bruno çıldırdı! United, Leeds'i yedi!

Old Trafford'u dolduran 75 bin kişi, Paul Pogba ve Bruno Fernandes'in Leeds'e yaptığı işkenceye tanıklık etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pogba ve Bruno çıldırdı! United, Leeds'i yedi!
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14 Ağustos 2021 16:23
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United ile Leeds United Old Trafford'da karşılaştı.

United, futbola, taraftara, coşkuya susamışcasına Leeds'i Old Trafford'a çıktığına pişman etti ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

75 bin kişin tarihi anlara tanıklık ettiği maça Paul Pogba 4 asisti ile damga vururken; tarihi geçen sadece Fransız yıldız olmadı.

Paul Pogba'nun kusursuz performansına eşlik eden Bruno Fernandes, Leeds ağlarına bıraktığı 3 golle hat-trick yaptı. United'ın 5. golüne katkı sağlayan diğer isim ise Fred oldu.

Leeds karşısında 4 asistle oynayan Paul Pogba, geçen sezon Premier Lig'in tamamında yaptığı asist sayısını geride bıraktı. Pogba, United forması altında son iki sezonda toplam 7 asistin altına imza atmıştı.

United'a karşı Old Trafford'da 16 maçtır kazanamayan Leeds, bu seriye bir maç daha ekledi; Leeds patronu Bielsa'nın Old Trafford'da kazanamama serisi de 14 maça çıktı.


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