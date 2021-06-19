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Pogba: "Oyunumuzu geliştirmek zorundayız"

Fransa'nın yıldızlarından Paul Pogba, Portekiz karşılaşması sonrası son 16 turunda oynayacakları İsviçre maçını değerlendirdi.

Pogba: 'Oyunumuzu geliştirmek zorundayız'
Fransa'nın F Grubu'nu lider bitirmesi sonrası takımın yıldız isimlerinden Paul Pogba maç sonrası açıklamada bulundu.

Pogba grubun zorluk derecesinin üst seviyede olduğunu belirterek, "Çok zor bir grubumuz vardı. Mutluyuz, lider çıktık. Hiçbir maçı hafife almamalısınız, kolay maç yoktur. Şimdi maç maç bakarak şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Oyunlarını geliştirmeleri gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Pogba, "Bundan sonra işimiz daha zor olacak. Oyunumuzu daha da geliştirmek zorunda olmak istediğimizi biliyoruz. Şimdi İsviçre karşısında en iyisini yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

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