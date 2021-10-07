Pogba kararını değiştirdi; imza geliyor

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba, uzun süren görüşmeler sonrasında fikrini değiştirdi ve yeni kontrat imzalamaya karar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pogba kararını değiştirdi; imza geliyor
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07 Ekim 2021 17:47
Aylar süren söylentilerin ardından Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın takımda kalma kararı verdiği kaydedildi.

L'Equipe'in haberine göre Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'nun transferinden etkilendi ve kulübün yüksek hedeflerine inanarak yeni sözleşme imzalamaya ikna oldu.

Juventus, PSG ve Real Madrid ile uzun süredir adı anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncunun senelik 20 milyon euroluk yeni kontrata imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester United'da 215 maça çıkan Pogba, 38 gol ve 49 asistlik performans sergiledi.


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