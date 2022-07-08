Pogba, Juventus'a dönüyor

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Paul Pogba, eski takımı Juventus'a dönüyor.
Cuma günü Torino'ya giden Fransız yıldız, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.
29 yaşındaki futbolcu, 2012-2016 yılları arasında da Torino devinin formasını giymişti.
Cuma günü Torino'ya giden Fransız yıldız, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.
29 yaşındaki futbolcu, 2012-2016 yılları arasında da Torino devinin formasını giymişti.
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