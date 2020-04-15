Bu sezon sakatlıklar ve istikrarsızlığıyla konuşulan Paul Pogba kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.27 yaşındaki Fransız yıldız koronavirüs döneminde tedavisi sonrası güçlenmeye çalıştığını belirterek kendisini eleştiren Liverpool efsanesi Greame Souness'a da yanıt verdi. Daha önce Souness'ı tanımadığını söyleyen Pogba açıklamalarına açıklık getiren, "Onun ismini biliyorum, ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu duydum ancak yüzünü hatırlamıyorum." dedi.Sık sık futbol maçı izlediğini ve kendisine futbolla ilgili tavsiye verilmemesini istediğini söyleyen Pogba, "Ben maçları izleyip anlayabiliyorum. Yorumları izlemiyorum. Futbolu bilince birinin size neler olduğunu söylemesine gerek yok." ifadelerini kullandı.27 yaşındaki oyuncu, koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmeden önce Premier Lig'de bu sezon Manchester United formasını 8 maçta giyebildi. Eylül ayından bu yana ise sadece 71 dakika sahada kalabildi.