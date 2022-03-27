Manchester United'ın Fransız orta sahası Paul Pogba, kulübün istenilen başarıları elde edememesinden oldukça rahatsız olduğunu ifade etti. Fransız oyuncu, "Gerçeği söylemek gerekirse çok zor zamanlar geçirdim. Özellikle Mancester United'da forma giyemediğim veya kötü sonuçlar aldığımız maçlardan sonra milli takıma gelmek, benim için hep doping etkisi yaratıyor." ifaderlerini kullandı.



Mevcut sezon hakkında konuşan Pogba, "Bu sezonu değerlendirmek oldukça zor çünkü çok fazla şey yaşandı. Hem teknik direktör değişimi hem benim yaşadığım sakatlık derken şampiyonluk mücadelesinden uzak kaldık." dedi.



"KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"



Kulübün kupasız geçirdiği yıllardan yakınan Pogba, "Ben kupa kazanmak istiyorum. Bir şey uğruna oynamak istiyorum. Ne bu yıl ne geçen yıl hiçbir şey kazanamadık. Bu canımı çok sıkıyor." ifadelerini kullandı.



Geleceği hakkındaki soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Henüz hiçbir şey belli değil. Hemen yarın da bir karar alabilirim, yaz transfer döneminde de. Ben sezonu düzgün bir şekilde tamamlayıp kararımı ondan sonra vermek istiyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.





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