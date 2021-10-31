Pogba adım adım Juve'ye

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın kulübüyle sözleşme yenilemeyeceği ve sezon sonunda bedelsiz olarak Juventus'a transfer olacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pogba adım adım Juve'ye
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31 Ekim 2021 13:37
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın 2022'de bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği iddia edildi.

Sportitalia'nın haberine göre, Paul Pogba'nın United ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve eski takımı Juventus'a döneceği belirtildi.

Ole Gunnar Solskjaer'in akıbeti konusundaki belirsizlik de oyuncunun takımdaki kaderini büyük ölçüde etkileyeceği aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcunun, 2012'den 2016'ya kadar Juventus'ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdiği için Juventus'a dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Pogba'nın maaşını karşılayabilmek için İtalyan ekibinin Aaron Ramsey, Weston McKennie ya da Adrien Rabiot'u satması gerektiği belirtildi.

Juventus'un Pogba için sezon başına 12 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif edebileceği konuşuluyor.


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