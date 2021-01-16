Podolski'ye MLS'ten iki teklif

Antalyaspor oyuncusu Lukas Podolski için MLS kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi.

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Podolski'ye MLS'ten iki teklif
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16 Ocak 2021 18:49
35 yaşındaki Lukas Podolski'nin kariyerinde bir transfer daha olabilir. Antalyaspor oyuncusu için iki MLS ekibinin harekete geçtiği iddia edildi.

Antalyaspor'da son dönemde Ersun Yanal'ın tercihleri arasına giremeyen Podolski'nin kariyerindeki son adımı Amerika Birleşik Devletleri olabilir.

İKİ KULÜP BİRDEN HAREKETE GEÇTİ

Bild gazetesinin haberine göre; Alman oyuncu için MLS kulüpleri DC United ve FC Cincinnati harekete geçti.

Lukas Podolski, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 17 lig maçında takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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