Podolski'ye MLS'ten iki teklif

35 yaşındaki Lukas Podolski'nin kariyerinde bir transfer daha olabilir. Antalyaspor oyuncusu için iki MLS ekibinin harekete geçtiği iddia edildi.



Antalyaspor'da son dönemde Ersun Yanal'ın tercihleri arasına giremeyen Podolski'nin kariyerindeki son adımı Amerika Birleşik Devletleri olabilir.



İKİ KULÜP BİRDEN HAREKETE GEÇTİ



Bild gazetesinin haberine göre; Alman oyuncu için MLS kulüpleri DC United ve FC Cincinnati harekete geçti.



Lukas Podolski, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 17 lig maçında takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



