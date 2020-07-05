Podolski'nin Köln'deki mekanına saldırı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin güvende olduğunu belirtip turistleri ülkemize çağıran Antalyaspor'da oynayan Lukas Podolski'nin Almanya'nın Köln şehrinde bulunan dondurma dükkanına iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.



RTL.de sitesinde yer alan habere göre; güvenlik güçleri şahısları gözaltına alırken, alkol ve uyuşturucu etkisi altında oldukları şüphelenilen kişiler teste tabi tutuldu. Konuyla ilgili konuşan Poldi "Masaları fırlatıp kırdılar. Burası çok sayıda turistin seyahat ettiği yer. Köln halkı kendini güvende hissetmek istiyor. Bir şeyler yapılmalı. Bu şartlar altında devam edemez ve savunulamaz" diye konuştu.



