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Podolski'den duygulandıran derbi yazısı: "Türkiye, ailem..."

Galatasaray'ın eski golcülerinden Lukas Podolski, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yayınladı.

Kaynak: Sporx.com
Podolski'den duygulandıran derbi yazısı: 'Türkiye, ailem...'
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02 Kasım 2018 16:45
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Galatasaray'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Alman yıldız Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Fenerbahçer derbisi öncesinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Podolski, Türkiye için "Ailem" ifadesini kullanırken, mesaferin sevgiye engel olmadığını da dile getirdi.

33 yaşındaki Vissel Kobeli golcü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Benim Türkiye'deki ailem... Bugün, derbi günü. Belki yanınızda değilim ama mesafeler birbirimize duyduğumuz sevgiye engel değil. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete, Galatasaray için 24 saat görev yapmaya hazır kulüp çalışanlarına ve tabii ki büyük taraftarımıza başarılar diliyorum. Biliyorum ki, bugün Ali Sami Yen'de olağanüstü bir atmosfer olacak ve sonunda biz kazanacağız. Sonuna kadar mücadele edin; ama sonuç ne olursa, olsun; unutmayın, biz Galatasaray'ız. Ben de sonsuza kadar sizden biri olarak kalacağım, haydi CimBom!"



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