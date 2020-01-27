Podolski ve Ersan Gülüm, Antalyaspor'la idmana çıktı

Antalyaspor'da yeni transferler Lukas Podolski ve Ersan Adem Gülüm takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Haber; AA
Podolski ve Ersan Gülüm, Antalyaspor'la idmana çıktı
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27 Ocak 2020 16:46
Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenerek 19. haftayı galibiyetle geçen Antalyaspor'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, geçen hafta sonu ilk 11'de oynayan futbolcular düz koşu ve yenilenme çalışmaları yaptı.

İki gruba ayrılan futbolculardan Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Adem Gülüm performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı. 



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