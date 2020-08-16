Podolski: "Mesut Özil'in durumunda kazanan yok"

Lukas Podolski, Mesut Özil'in Arsenal'de yaşadıklarını yorumladı ve gelecek hayallerini anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Podolski: 'Mesut Özil'in durumunda kazanan yok'
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16 Ağustos 2020 14:31
Bir dönem Arsenal forması giyen Lukas Podolski, Alman Die Welt'e Mesut Özil ile Arsenal arasında yaşanan sorunlar ile ilgili yorumlarda bulundu.

Lukas Podolski, "Mesut Özil çok karakterli bir futbolcudur. Kötü biri değildir. Takım arkadaşları hakkında tek kötü sözünü okumamışsınızdır. Şimdi, Arsenal ile böyle bir duruma gelmiş olması çok kötü. Çünkü, burada bir kazanan olmaz, herkes kaybeder. Mesut tribünde oturuyor ve Arsenal ona para ödüyor. Bir kazanan yok." ifadelerini kullandı.

"2-3 SEZON DAHA FUTBOL"

2-3 sezon daha futbol oynamak istediğini söyleyen Podolski, "Antalyaspor'da çok mutluyum. 2-3 sene daha futbol oynayıp ardından kendimi iş hayatına vermek istiyorum. Bir futbolsever olarak dünyayı dolaşıp maçlar seyretmeyi düşünüyorum." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

"SON GÜNE KADAR BURADAYIM"

Mesut Özil, daha önce Athletic'e yaptığı açıklamada, "Bir takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ben karar veririm, başkaları değil. Benim pozisyonum çok açık. Bir yıl daha sözleşmem var ve sözleşmemim son gününe kadar buradayım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, haftalık 388 bin euroluk maaşıyla Arsenal'in en çok kazanan oyuncusu durumunda bulunuyor. Türk asıllı oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi mevcut.

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