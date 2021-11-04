Podolski'den Kimmich'e aşı desteği

Lukas Podolski, Bayern Münih forması giyen ve koranavirüs aşısı olmadığını açıklayan Joshua Kimmich'e destek verdi.



"ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"



Kimmich'in aşı olmamasının, bir suçlu yakalanmış gibi tartışıldığını söyleyen Podolski, "Bu konuyla ilgili Joshua ile dalga geçilmesi haksızlık. Özgür bir ülkede yaşıyoruz, herkes ne yapabileceğine kendisi karar verir" dedi.



"HERKES RAHATSIZ"



26 yaşındaki futbolcunun aşı olmama kararının yanlış olmadığını söyleyen Alman futbolcu, "Covid ile ilgili sorunlardan herkes rahatsız, herkes bu süreçte yoruldu ancak aşı kararını Kimmich'in kendisi verecek" açıklamalarında bulundu.



"KENDİM KARAR VERECEĞİM"



Öte yandan kendisinin aşı hakkında ne yorum yapacağına 36 yaşındaki futbolcu, "Tavsiyeleri dinleyeceğim ve kendim için kararı ben vereceğim" ifadelerini kullandı.





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