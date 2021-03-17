Podolski: 'Daha kazanacağımız çok maç var'

Antalyaspor'un Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği maçta ağları sarsan Lukas Podolski, karşılaşmanın ardından konuştu.



Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Alman yıldız, "Kazandık, iyi olan bizdik. Hafta sonunda aynı rakibe karşı 4-0 mağlubiyet aldık, geri gelmek kolay olmadı, kısa bir süre vardı. Takım ruhu eksikti, bunu getirdik. Atmosferi çevirdik ve mucizeyi gerçekleştirdik. İlk dakikadan son dakikaya kadar mücadele eden bir Antalyaspor vardı. Bir maç kazandık, daha kazanmamız gereken bir final var. Ligde de önemli maçlar var, kritik noktadayız, daha kazanacağımız çok maç var" dedi.



