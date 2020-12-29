Podolski: 'Böyle maç kaybetmemeliyiz'

Antalyaspor'da Alman yıldız Lukas Podolski, 6-0 mağlup oldukları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Taraftarlardan özür dileyen Podolski, "Çok üzücü bir sonuç ortaya çıktı. Kendim ve takımım adına Antalyaspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar mücadele vermeye çalışıyoruz ama bu performans olamaz. Yenilsek bile böyle yenilmemeliyiz." dedi.



Galatasaray maçıyla yükselişe geçmeleri gerektiğini söyleyen Alman yıldız, "Çok kolay goller yedik ama bunu sadece defans hattına bağlamak doğru olmaz. Herkes yenilen gollerden sorumlu. Bugün olmadı, kendimizi sahada gösteremedik ve sonuç olarak kötü goller yedik. Zor zamanlardan geçiyoruz, başımızı kaldırıp önümüze bakmamız gerekiyor. Önce Galatasaray maçından başlayarak önümüze bakmalı ve vazgeçmemeliyiz." dedi.



