Podolski: 'Ballon d'Or seçimi adil değil'

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Bayern Münih ve Ballon D'Or ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Poldi, Bayern'den Robert Lewandowski'nin şansının yüksek olduğunu söylese de, yaklaşmakta olan Ballon D'Or dünyanın en iyi futbolcusu seçimleri hakkında, "Bu seçim umurumda değil. Orada her şey her zaman adil değildir. Seçimin siyasetle, birinin nasıl göründüğünün farkındalığıyla çok ilgisi var. Bence bu seçim pozisyona göre yapılmalı." şeklinde konuştu.



Bayern'nin Gladbach'ta aldığı ağır yenilgiye değinen Alman golcü, "Kulüpler Bayern'in yenilebileceğini gördü, Almanya liginin en büyük sorunu Bayern'i yenilmez görmeleri." dedi.



Bayern'in genç savunmacısı Upamecano hakkında, "Onu Leipzig'de gördüm ve olağanüstü olduğunu düşündüm. Bayern'de henüz bu istikrara sahip değil. Biraz şaşırtıcı, çünkü Nagelsmann'da onun için iyi bir fırsat." şeklinde görüş bildirdi.



Podolski, arkadaşı Jerome Boateng'in Bayern'e vedası ile ilgili, "Biraz şaşırdım. Onu tutardım ve o da kalmak istedi. Yazık."



Bayern yıldızı Leroy Sane hakkında, "Sınıfını, neler yapabileceğini biliyorsun. Flick ve Nagelsmann ona güven veriyor. Ancak bir sonraki adımı atıp atmayacağını zaman gösterecek." dedi.



Milli takımın gelişimine değinen Alman yıldız, "Daha önce var olan tiplere sahip değilsiniz. Diğer ulusların ne tür yeteneklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Bizde de var. Ama bu karakterleri kaçırıyoruz Effenberg, Basler ve Oliver Kahn gibi."



Bayern yıldızı Joshua Kimmich ile ilgili aşı tartışması üzerine Poldi: "Almanya'da bir suçlu yakalanmış gibi bir tartışma var. Joshua'nın bunun için eleştirilmesi adil değil. Biz özgür bir ülkeyiz ve herkes ne yapacağına kendisi karar verebilir. Kimmich'in yanlış bir şey yapmış gibi gösterilmesinin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ne yapacağına kendisi karar verebilir. Corona meselesinden bıktınız. Bence herkes sinirli." şeklinde konuştu.



"Aşı olacak mısınız?" sorusuna, "Öğüt alacağım ve sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Kendim karar verebilirim." diyerek sözlerini bitirdi.





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