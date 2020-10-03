Podolski Almanya - Türkiye maçını yorumlayacak

Antalyasporlu Lukas Podolski, 7 Ekim'de oynanacak Almanya - Türkiye maçı için Alman RTL kanalında canlı yayın yorumculuğu yapacak.

Podolski Almanya - Türkiye maçını yorumlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2020 01:23
Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı özel maçta yorumculuk yapacak.

Karşılaşmayı yayınlayacak olan Alman TV kanalı RTL'de yorumculuk yapacak olan Lukas Podolski, böylelikle futboldan emekliliğini açıklamadan canlı yayın maç yorumculuğu görevini deneyimlemiş olacak.

Podolski'nin yetiştiği Köln'de oynanacak maçta yapacağı yorumculuk ile ilgili kısa bir açıklama da yapan 35 yaşındaki futbolcu, "Almanya - Türkiye karşılaşmasındaki yorumculuğumla katkıda bulunmaya çalışacağım. Bizim çocukları tekrar göreceğim için mutluyum" sözleri kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için