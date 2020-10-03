Podolski Almanya - Türkiye maçını yorumlayacak

Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı özel maçta yorumculuk yapacak.



Karşılaşmayı yayınlayacak olan Alman TV kanalı RTL'de yorumculuk yapacak olan Lukas Podolski, böylelikle futboldan emekliliğini açıklamadan canlı yayın maç yorumculuğu görevini deneyimlemiş olacak.



Podolski'nin yetiştiği Köln'de oynanacak maçta yapacağı yorumculuk ile ilgili kısa bir açıklama da yapan 35 yaşındaki futbolcu, "Almanya - Türkiye karşılaşmasındaki yorumculuğumla katkıda bulunmaya çalışacağım. Bizim çocukları tekrar göreceğim için mutluyum" sözleri kullandı.



