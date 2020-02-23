Podolski, 10 kişilik Antalyaspor'a galibiyeti getirdi!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



, karşılaşmanın 8. dakikasındagolüyle öne geçerken,beraberlik sayısı 29. dakikada tecrübeli golcü Umut Bulut'tan geldi. Antalyaspor'da Sinan Gümüş, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve Akdeniz ekibi yaklaşık 60 dakikasını eksik oynadığı karşılaşmadan 89. dakikada oyuna sonradan giren Podolski'nin attığı golle 2-1 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor, bu periyotta topladığı 11 puanla 25 puana yükselerek 10. sıraya çıktı. 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-111. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.67. dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Donald'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.89. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yeniden öne geçti. Ceza yayının sağından Charles'in ortasında arka direkte Podolski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-290+6. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına doğru gönderilen topu, Umut Bulut kafayla indirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağa Kjartansson sert vurdu. Kaleci Boffin, topu kornere çeldi.Yeni MalatyaYaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenFarnolle, Chebake, Mina (Dk. 59 Donald), Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter (Dk. 72 Fofana), Bifouma (Dk. 75 Kjartansson), Umut BulutBoffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, N'Dinga (Dk. 67 Chico), Amilton (Dk. 81 Charles), Fredy (Dk. 87 Podolski), Sinan Gümüş, JahovicDk. 8 Fredy, Dk. 89 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 29 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)Dk. 31 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 39 Mina, Dk. 90+3 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)