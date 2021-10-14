Pochettino: "Şampiyonlar Ligi'nin favorisi biz değiliz, Chelsea"

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino: 'Şampiyonlar Ligi'nin favorisi biz değiliz, Chelsea'
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14 Ekim 2021 16:32
PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olmadıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için hayal olduğunu söyleyen Arjantinli hoca, "PSG için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir hayal, bir zorunluluk değil. Bir futbolcu kazanma hayaliyle oynar, zorla oynamaz" dedi.

Chelsea'nin favori olduğunu belirten Pochettino, "Şampiyonlar Ligi'nin favorisi Chelsea çünkü en son onlar kazandı. PSG bir aday. Chelsea aynı zamanda güçlendi, çok fazla yatırım yaptılar. Belki de bizden daha çok para harcadılar" ifadelerini kullandı.

PSG, son olarak 1995-96'da Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştı.


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