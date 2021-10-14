Pochettino: 'Şampiyonlar Ligi'nin favorisi biz değiliz, Chelsea'

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olmadıklarını söyledi.



Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için hayal olduğunu söyleyen Arjantinli hoca, "PSG için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir hayal, bir zorunluluk değil. Bir futbolcu kazanma hayaliyle oynar, zorla oynamaz" dedi.



Chelsea'nin favori olduğunu belirten Pochettino, "Şampiyonlar Ligi'nin favorisi Chelsea çünkü en son onlar kazandı. PSG bir aday. Chelsea aynı zamanda güçlendi, çok fazla yatırım yaptılar. Belki de bizden daha çok para harcadılar" ifadelerini kullandı.



PSG, son olarak 1995-96'da Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştı.





İLGİLİ VİDEO