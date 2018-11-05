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Pochettino: ''Mutluyum, House of Cards başladı...''

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, PSV maçı öncesinde basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pochettino: ''Mutluyum, House of Cards başladı...''
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05 Kasım 2018 23:23
Premier League ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran menajer Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV maçı öncesi basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu.

Pochettino, garip bir sezon başlangıcı yaptıklarını söylerken, son dönemlerin ünlü dizisi House of Cards'ın başlaması nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi.

Başarılı çalıştırıcı basın toplantısında yaptığı değerlendirmede ''Bizim için garip bir sezon oldu ancak şu anda çok mutluyum çünkü House of Cards'ın yeni sezonu başladı. Dün 3 bölüm birden izledim. Bence bu dizi bizim ne kadar iyi olduğumuzu gösteriyor. Futbol da çok politik bir oyundur'' sözleriyle dikkat çekti.



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