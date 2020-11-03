Pochettino Mourinho'ya başarı diledi

Tottenham'daki görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan teknik direktör Mauricio Pochettino açıklamalarda bulundu.



Arjantinki teknik adam kendisinin ardından Tottenham'da göreve gelen Jose Mourinho'ya başarılar dileyerek, "Umarım Tottenham Mourinho ile kupalar kazanıp şampiyonluk yaşar. İçimde kötü bir şey yok ve Tottenham taraftarları ve futbolcuları bunu hak ediyor" sözlerini kullandı.



Gelecekte yeniden Premier Lig'de takım çalıştırıp çalıştırmayacağına ilişkin sorulara ise 48 yaşındaki teknik adam, "Bir sonraki takımım Premier Lig'de mi olacak bilmiyorum. Bunun için kendimi kapatmıyorum. Yeniden oyunun içinde olmak isterin. Enerjim yerinde. Doğru projeyi beklemek gerekiyor." şeklinde konuştu.



Mauricio Pochettino 2014 yılında göreve geldiği Tottenham'da kupa kazanamamış ancak Şampiyonlar Ligi'nde 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.



48 yaşındaki menajerin adı bir süredir Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Manchester United teknik direktörlüğü için geçiyor.



