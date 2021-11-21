Pochettino: 'Messi zorluklarla nasıl başa çıkacağını bilir'

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino Nantes'i 3-1 mağlup ettikleri maçta ligdeki ilk golünü atan Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.



Pochettino yaptığı açıklamada, "Sadece karakter anlamında değil, aynı zamanda kaliteli de bir oyun da sergiledik, çok iyi bir ilk yarı geçirdik." açıklamasında bulundu.



Messi, Neymar ve Mbappe'nin gelişimine değinen teknik direktör, "Her zaman birbirleriyle bağlantı kurmaları gerektiğini, sahada birlikte vakit geçirmeleri gerektiğini söyledim. Bu maç tüm takım iyi bir maç çıkardı, bu yetenekli oyuncular sayesinde çok fazla gol şansı yaratıldı. İlk yarıda daha fazla gol atamamış olmamız üzücü." ifadelerini kullandı.



Messi'nin Ligue 1'deki ilk golü hakkında da açıklama yapan Pochettino, "Daha önce gol atamayacağı konusunda endişelendiğini sanmıyorum. O harika bir kazanan, dünyanın en iyi oyuncusu. Zorluklarla nasıl başa çıkacağını ve nasıl dayanılacağını çok iyi bilir." dedi.





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