Pochettino: "Messi ve Mbappe çok havalı"

Paris Saint Germain Teknik Diretörü Mauricio Pochettino, takımın süperstarları Lionel Messi ve Kylian Mbappe arasındaki ilişki hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino: 'Messi ve Mbappe çok havalı'
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30 Ocak 2022 19:21
Paris Saint Germain Teknik Diretörü Mauricio Pochettino, takımın yıldızlarından Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile ilgili açıklama yaptı.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Leo'nun bu hafta antrenmanlarda gösterdiği performanstan çok memnunuz. İyi iş çıkardı Başaracağına inanıyoruz." dedi.

Messi-Mbappe uyumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Messi ve Mbappe çok havalı iki oyuncu. Aralarındaki kimya yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 17 maçta, 6 gol - 5 asist yaparken, Kylian Mbappe, takımıyla çıktığı 28 maçta, 19 gol - 13 asist yaptı.

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