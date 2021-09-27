Pochettino: 'Messi 11'de olabilir!'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin Manchester City ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kadroda olacağını duyurdu.



Diz sakatlığı nedeniyle son 2 maçını kaçıran Lionel Messi ile ilgili gelen soruya Arjantinli teknik adam, "Manchester City'e karşı oynayacak ilk 11'imi henüz belirlemedim. Messi'nin de maç kadrosunda olacağını düşünüyorum." cevabını verdi.



Pochettino, "Messi, 20 yıl boyunca Barcelona'da harika zamanlar geçirdi. Barcelona'yı evi olarak görmesi normal. Paris'teki her şey Messi için yeni. Buraya çok kısa bir süre önce geldi. Antrenmanlarda iyi çalışıyor. Kadroda olabilmek için elinden geleni yapıyor. Son durumuna göre bir karar vereceğiz. Henüz ilk 11'imi belirlemedim. Messi de ilk 11'de olabilir." dedi.



"PEP DÜNYANIN EN İYİSİ"



Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elendikleri Manchester City ile tekrar karşılaşacak olmaları hakkında Pochettino, "Yorumumu değil, gerçeği söyleyeyim. Biz henüz yapım aşamasında bir takımız. Manchester City ise dünyanın en iyi teknik direktörü olan Pep Guardiola tarafından çalıştırılan bir takım. Biz zamanla iyi olacağız. Onlar şu an çok iyi durumda." açıklamasını yaptı.



Paris Saint-Germain, UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Manchester City ise kendi sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etmişti.



