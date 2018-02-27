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Pochettino: "Maradona'dan izin almalıyım"

Tottenham'ın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, Napoli'yi çalıştırma ihtimali hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pochettino: 'Maradona'dan izin almalıyım'
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27 Şubat 2018 23:27
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino, İtalya futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'NIN EN GÜZEL FUTBOLU..."

Napoli'nin Serie A'yı kazanabileceğini dile getiren Pochettino, "Napoli, Serie A'yı kazanabilir. Sarri, Avrupa'daki en güzel futbol oynatıyor ve onların maçını izlemeyi seviyorum. Juventus ile sonuna kadar savaşacaklar. Zaten Sarri dünyanın en iyi teknik adamların biri olduğu için ona Juventus ile nasıl başa çıkabileceğine dair tavsiyelerde bulunmama gerek yok" ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA-SARRI KIYASI

Sarri ve Pep Guardiola'nın kıyaslanmasını değerlendiren Arjantinli teknik adam, "Sarri Sarri'dir, Guardiola Guardiola'dır. Her ikisinin de kendine has tarzı var ve her geçen gün daha iyi oluyorlar" şeklinde konuştu.

"MARADONA'DAN İZİN ALMALIYIM"

"Gelecekte Napoli'yi çalıştırır mısın? sorusunu yanıtlayan Pochettino, "Napoli'yi çalıştırabilir miyim bilmiyorum. Önce Diego Maradona'dan izin almak zorundayım" dedi.

2014 yılından beri Tottenham'ı çalıştıran 46 yaşındaki teknik adamın 2021'e dek Premier Lig ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

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