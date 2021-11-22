Pochettino, Manchester United'ı istiyor!

Mauricio Pochettino'nun, Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından Manchester United'da teknik direktör olmak istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino, Manchester United'ı istiyor!
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22 Kasım 2021 16:46
Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dan gönderilmesinin ardından, Mauricio Pochettino'nun İngiliz ekibinde teknik direktörlüğe talip olduğu kaydedildi.

MANU'YA SICAK BAKIYOR

The Times'in haberine göre; Arjantinli teknik adamın yakın çevresine, sezon sonunda Manchester United'a gitmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.

PARIS SAINT-GERMAIN'DE MUTSUZ

Daily Mail'de yer alan haberlere göre ise; 49 yaşındaki teknik adamın, Paris Saint-Germain'de görevinde mutsuz olduğu ifade edildi. Medyada çıkan haberlerde; Pochettino'nun, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar gibi isimlerin olduğu soyunma odasını yönetmekten yorulduğu öne sürüldü.

Öte yandan Pochettino'nun Paris'te bir otelde kaldığı, ailesinin ise Londra'da yaşadığı, deneyimli teknik adamın bu sebeplerden yeniden İngiltere'ye dönmek konusunda istekli olduğu aktarıldı.


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