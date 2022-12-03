Pochettino: 'Maçların sonucunu Messi belirler'

Paris Saint Germain'in eski çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, Dünya Kupası'nda Arjantin ile boy gösteren Lionel Messi ile ilgili konuştu.



Messi'nin Dünya Kupası performansını değerlendiren Pochettino, "Maçların sonucunu her zaman Messi belirler. O dünyanın en iyi oyuncusu. Oynadığı sürece fark yaratmaya devam edecektir." dedi.



Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Milli takımda nasıl bir rol oynayabileceğini gördük. O takımın lideri ve herkes bunu biliyor." ifadelerini kullandı.



Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerindeki 1000. maçına Avustralya karşısında çıkacak.



