Pochettino işi hafife almak istemiyor

PSG'nin Arjantinli hocası Mauricio Pochettino Barcelona'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



Maçı değerlendirmeye kura çekiminden başlayan Arjantinli teknik adam, "Barcelona çekilebilecek en iyi kura değildi bunun farkındayız. Çok çalışıyoruz ve hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Harika bir oyun oynadık ve üç hafta sonra yine çok büyük bir maç oynayacağımızın farkındayız" değerlendirmesini yaptı.



Barcelona'nın farkı açma şansı yakalamasına rağmen yedikleri gole çabuk reaksiyon verdiklerini anlatan Pochettino, "Rakibimize saygı duyuyor. Onlar harika oyuncuları olan harika bir kulüp. Bu tür bir skor öyle veya böyle çevrilebilir. En yüksek saygıyı duyarak ikinci maçı bekleyeceğiz" diye konuştu.



Maç öncesinde karşılaşmanın yıldızı olan Kylian Mbappe ile yaşadığı ilginç bir diyaloğu da anlatan Arjantinli, "Maçtan önce Kylian bana Nou Camp'ta kaç kere kazandığımı sordu. "Sadece 1" diye yanıtladım. Bana "Yarın 2 olacak" dedi ve oldu. O şuan en iyisi" sözlerini sarf etti.



